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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Дюрен получил травму левого голеностопа

Центровой «Детройта» получил растяжение левого голеностопа. Баскетболист поскользнулся в начале матча и остался в игре на некоторое время, но все-таки покинул площадку еще в первой четверти, проведя 8 минут на паркете.

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