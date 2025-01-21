Трамп анонсировал встречу с Путиным, но не уточнил сроки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первый день своей новой каденции подтвердил, что планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но не уточнил, что «не знает», когда именно это произойдет.
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