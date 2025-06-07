В Казани состоялся праздник поэзии в честь дня рождения Александра Пушкина

Строки произведений Александра Пушкина и других авторов звучали в парке «Черное озеро» в Казани. Народные и заслуженные писатели, члены Союза писателей Республики Татарстан, Татарстанского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России», ведущие артисты Татарстана прочитали известные стихотворения русских поэтов.
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