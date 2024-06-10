Парламентские выборы в Болгарии – пощёчина государству

На досрочных парламентских выборах в Болгарии победила коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ-СДС), набравшая свыше 25 процентов голосов избирателей.
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