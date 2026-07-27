Пирло не возглавит сборную Италии. Мальдини и Леонардо могут уйти в отставку (Sky Sport)

Андреа Пирло не будет назначен на пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает Sky Sport. Сообщается, что были отменены все встречи, которые касались расторжения действующего контракта тренера с «Юнайтед» из ОАЭ и последующего подписания соглашения с Федерацией футбола Италии.