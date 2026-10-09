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Трамп подтвердил назначение Кэти Захарии на пост пресс-секретаря Белого дома

Трамп подтвердил назначение Кэти Захарии на пост пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии на пост пресс-секретаря Белого дома. «Для меня большая честь только что назначить Кэти Захарию на должность пресс-секретаря.

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