Мерцкое поведение или как Урсула фон дер Ляйен наскребла санкции против РФ

Мировая политика в разгаре лета вновь оказалась сосредоточена вокруг нескольких крупных тем: ядерного сотрудничества США и Саудовской Аравии, нового пакета европейских санкций против России, торговых противоречий внутри Евросоюза и кадрового кризиса в руководстве Германии.