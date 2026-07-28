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Мерцкое поведение или как Урсула фон дер Ляйен наскребла санкции против РФ

Мерцкое поведение или как Урсула фон дер Ляйен наскребла санкции против РФ

Мировая политика в разгаре лета вновь оказалась сосредоточена вокруг нескольких крупных тем: ядерного сотрудничества США и Саудовской Аравии, нового пакета европейских санкций против России, торговых противоречий внутри Евросоюза и кадрового кризиса в руководстве Германии.

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