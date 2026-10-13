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Регионы России

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Глава киевского режима обвиняется в поддержке Демократической партии США перед выборами

Глава киевского режима обвиняется в поддержке Демократической партии США перед выборами

Украинский историк Марта Гавришко заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно оказывает услугу Демократической партии США в преддверии выборов, повторяя сценарий 2024 года.

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