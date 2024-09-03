Комфортно, сыто и свободно - "яркие" представители украинского блогосообщества и бывшие политики

Кошмар

Пиздеть не надо. На канале Россия 24 вполне подробно освещают ситуацию на фронте, и не блоХеры всякие, а солдаты и офицеры, участвующие в боях. И видео не мутные, а очень даже чёткие. И снимают их военные корреспонденты находящиеся на фронте, а не в бане, как Подоляка. А если тебе не нравится смотреть, как уничтожают твоих дружков всушников, так убейся о стену. Не мучай себя.😀