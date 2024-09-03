Если общество воспринимает военную аналитику от человека ни дня не служившего в армии той страны, в которую он прибыл из абсолютно враждебного государства и воспитывался и учился военной тематике "по книжкам", то это общество еще не готово считать себя полностью патриотическим.
Комфортно, сыто и свободно - "яркие" представители украинского блогосообщества и бывшие политики
Комментарии
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Кошмар
Пиздеть не надо. На канале Россия 24 вполне подробно освещают ситуацию на фронте, и не блоХеры всякие, а солдаты и офицеры, участвующие в боях. И видео не мутные, а очень даже чёткие. И снимают их военные корреспонденты находящиеся на фронте, а не в бане, как Подоляка. А если тебе не нравится смотреть, как уничтожают твоих дружков всушников, так убейся о стену. Не мучай себя.😀
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Привет, дружище...как сам? Как супруг? Не хворает?
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2 час.
Кошмар
Иди нахер, пидарок жирный укрожопый. К своему супругу Алтайцеву...😀
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1 час.
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