ЦТАК: договор КНДР и РФ бессрочный и состоит из 23 статей

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, который подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии