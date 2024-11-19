Военный суд Москвы продлил арест полковнику Тимофееву по делу о взятке

Срок ареста бывшему начальнику службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковнику Илье Тимофееву продлил Московский гарнизонный военный суд, заявила адвокат полковника Юлия Нитченко, 19 ноября сообщает ТАСС.
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