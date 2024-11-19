smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Сейчас подростки пошли какие-то тупорылые...В Пензе подростко...
  • лина любимцева
    А то у них "ПОРТФЕЛЬ" от бумаг стал тяжелее... Ты смотри... ТОЛКУ от этих набиуллинских портфелей!! В туалет не с чем...Минфин США сообщи...
  • лина любимцева
    ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?!!!      Это бы СТАЛИН вкладывал деньги в облигации гитлеровской Германии во время ВОВ...  До...Минфин США сообщи...

Военный суд Москвы продлил арест полковнику Тимофееву по делу о взятке

Военный суд Москвы продлил арест полковнику Тимофееву по делу о взятке

Срок ареста бывшему начальнику службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковнику Илье Тимофееву продлил Московский гарнизонный военный суд, заявила адвокат полковника Юлия Нитченко, 19 ноября сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх