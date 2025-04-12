НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

408 подписчиков

Станет ли Пасха выходным днем официально: хорошее предложение депутата хоть вызывает

Станет ли Пасха выходным днем официально: хорошее предложение депутата хоть вызывает

Станет ли Пасха выходным днем официально: хорошее предложение депутата хоть вызывает Ольга БезродняяИнициатива депутата Госдумы Дмитрия Гусева о введении дополнительных выходных дней в честь Пасхи и дня Святой Троицы, вызвала много обсуждений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх