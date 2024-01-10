Newsbreak: Блинкен потребовал от Греции новых поставок оружия Киеву

Global look press/XinHua/Dimitris Papamitsos Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Грецию потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса увеличить поставки оружия на Украину.
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