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Newsbreak: Блинкен потребовал от Греции новых поставок оружия Киеву

Newsbreak: Блинкен потребовал от Греции новых поставок оружия Киеву

Global look press/XinHua/Dimitris Papamitsos Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Грецию потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса увеличить поставки оружия на Украину.

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