«Мы работаем, они сидят на пособиях». Немцы готовы взяться за вилы

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Забастовка профсоюза машинистов в Германии. www.globallookpress.com В Германии продолжается забастовка немецких фермеров и железнодорожников.

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Комментарии
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Юрий Хижняк
Дура!!!
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14 час.
Андрей Баканин
Судя по фамилии, ты сам дурак. Только немцы, наконец, осознали, что из-за скакуасов, которые разгромили собственную страну, они могут лишиться не только кружевных трусов, но и булки с маслом. А это уже существенно.
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13 час.
Горыныч
Только за вилы не надо. Вилы это оружие российских крестьян. У немцев нормального оружия, огнестрельного, хватит.
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13 час.

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