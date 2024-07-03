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Война рядом с Африкой: Хуситы вместе с "Исламским сопротивлением Ирака" ударили по Хайфе

Война рядом с Африкой: Хуситы вместе с "Исламским сопротивлением Ирака" ударили по Хайфе

Во вторник, 2 июля, йеменская группировка "Ансар Аллах" объявила о проведении военной операции с применением крылатых ракет против "жизненно важной цели" в городе Хайфа на севере Израиля.

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