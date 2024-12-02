«Спартак» вынес «Краснодар», «Ливерпуль» сделал «Сити», «Зенит» проиграл «Крыльям», пальцы Пепа, Ферстаппен взял Гран-при Катара и другие новости

1. В Мир РПЛ случилось безумное воскресенье. Сперва «Локомотив» дома уступил «Химкам» (1:3). Следом «Зенит» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (2:3) – Сергеев сделал дубль в матче с бывшими, а у Соболева 0+0 в 10 матчах за петербуржцев в Премьер-лиге.
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