«Спартак» вынес «Краснодар», «Ливерпуль» сделал «Сити», «Зенит» проиграл «Крыльям», пальцы Пепа, Ферстаппен взял Гран-при Катара и другие новости

Не только о футболе

1. В Мир РПЛ случилось безумное воскресенье. Сперва «Локомотив» дома уступил «Химкам» (1:3). Следом «Зенит» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (2:3) – Сергеев сделал дубль в матче с бывшими, а у Соболева 0+0 в 10 матчах за петербуржцев в Премьер-лиге.