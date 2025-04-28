Вражеские паблики сообщают, что обстановка для ВСУ на Покровском участке ухудшается Ситуация для боевиков киевского режима на оккупированной ими территории ДНР постепенно ухудшается.
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Вражеские паблики сообщают, что обстановка для ВСУ на Покровском участке ухудшается Ситуация для боевиков киевского режима на оккупированной ими территории ДНР постепенно ухудшается.
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