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Отмена новой Deus Ex, серверы Suicide Squad уже отключили, что покажут на State of Play…

Отмена новой Deus Ex, серверы Suicide Squad уже отключили, что покажут на State of Play…

Серверы Suicide Squad: Kill the Justice League отключили сразу же после старта, российскую RPG «Смута» снова перенесли, слухи о скорой State of Play подтвердились (появились инсайды об играх шоу), Devolver Digital анонсирует анонс своей новой игры, инсайдеры докладывают об отмене продолжения Deus Ex, создатель The Binding of Isaac и Epic Games обсудили возможность коллаборации в Fortnite, Like a Dra .

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