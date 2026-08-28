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Daily Storm

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Почему глушение Starlink страшнее для ВСУ, чем нехватка снарядов

Почему глушение Starlink страшнее для ВСУ, чем нехватка снарядов

Без этих спутников FPV-дроны превращаются в неуправляемые аппаратыУкраинский военный Игорь Луценко в интервью испанской газете El Mundo заявил о том, что российские РЭБ начали глушить работу Starlink для ВСУ.

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