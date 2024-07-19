Укроп – три способа заготовки укропа на зиму

Летом мы всегда заготавливаем укроп на зиму. Тем более что в огороде его на удивление много. Я собрала большой мешок, наполненный укропом, и даже поделилась с соседями, которые взяли столько, сколько хотели.
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