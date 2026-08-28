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За нечаянную ошибку с арбитражного управляющего взыскали 5,8 млн рублей // ВС напомнил, что он отвечает за убытки и при простой неосторожности

Верховный суд указал, что арбитражный управляющий возмещает убытки конкурсной массе при любой форме вины, включая простую неосторожность, поэтому кредиторы не должны доказывать, что управляющий действовал умышленно.

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