20-22 декабря в Минске проходил международный турнир по плаванию на призы двукратного олимпийского чемпиона С.В.Коплякова.

Спортсмены-учащиеся нашей школы заняли следующие места:Авдей Ростислав200 брасс -2 место, 400в/ст - 3 место, 100 брасс - 2 место, 400 к-с - 3 место200 к-с -2 местоЛуц Максим400 в/ст -2 местоКрюк Анна400 в/ст -2 место100 брасс - 1 место400 к-с - 1 место200 к-с - 1 местоБелявская Полина50 в/ст - 2 место100в/ст - 3 местоПоздравляем спортсменов и их тр .
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