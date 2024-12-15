В Грузии выбрали президента. Пойдут ли на спад протесты? Комментарий Георгия Бовта

Впервые в Грузии президента выбирало не население всеобщим голосованием, а голосами 300 выборщиков. Пока еще действующий президент Зурабишвили отказалась признать результаты выборов и поддерживает протестующих.
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