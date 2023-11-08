Приморская прокуратура потребовала устранить незаконную свалку на Соловках

Нарушения ведомство выявило при проверке строительства больнице в посёлке Соловецкий, которое началось ещё в 2021 годуПрокуратура установила, что подрядчик устроил несанкционированную свалку, куда рабочие сваливали грунт и строительный мусор.
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