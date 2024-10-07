Тело в крови нашли в центре города

В центре города прохожие заметили окровавленное тело мужчины. В полиции прокомментировали инцидент. В новосибирске на улице Депутатской в районе здания № 53 прохожие заметили окровавленное тело без признаков жизни.
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