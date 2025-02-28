Какую позицию занимает новая администрация США по отношению к Украине? Какие изменения можно ожидать в политике США по отношению к России? Какие актуальные проблемы стоят перед США, которые могут повлиять на их отношения с Украиной? О радужности будущего Украины я бы сейчас не стал говорить.