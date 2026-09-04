В Барнауле проходит театральный кабачковый фестиваль

Зрителям представили спектакли под открытым небом Кабачковый театральный фестиваль в Барнауле / Фото: пресс-служба Театра драмы Барнаульцы отдыхают на первом кабачковом театральном фестивале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым