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В Барнауле проходит театральный кабачковый фестиваль

В Барнауле проходит театральный кабачковый фестиваль

Зрителям представили спектакли под открытым небом Кабачковый театральный фестиваль в Барнауле / Фото: пресс-служба Театра драмы Барнаульцы отдыхают на первом кабачковом театральном фестивале.

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