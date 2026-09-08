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Регионы России

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США перенаправили 94 торговых судна после возобновления блокады иранских портов

США перенаправили 94 торговых судна после возобновления блокады иранских портов

Вооружённые силы США с момента возобновления морской блокады иранских портов перенаправили 94 торговых судна, направлявшихся в порты Ирана или выходивших из них.

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