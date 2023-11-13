Большинство россиян предпочитают делать покупки в офлайн-магазинах

В последние годы в России случился настоящий бум маркетплейсов. Поэтому к ежегодной распродаже 11.11 социологическое агентство «Вебер» узнало, где же все-таки россияне чаще делают покупки: в интернете или реальных магазинах? В последние годы в России случился настоящий бум маркетплейсов.