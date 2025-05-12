МИД РФ: Россия ответит на учения НАТО в Литве мерами военного усиления

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал международные военные учения Thunder Fortress 2025, которые проходят в Литве с 13 по 27 мая, заявив, что их направленность очевидно антироссийская.
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