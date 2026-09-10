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Казанда бөкене каршы як полосадан әйләнеп узган машина йөртүчене җәзага тарттылар

Казанда бөкене каршы як полосадан әйләнеп узган машина йөртүчене җәзага тарттылар

Казанда бөкене каршы як полосадан урап узган «Лада Приора» йөртүчесен җәзага тарттылар. Бу хакта шәһәр Дәүләт автоинспекциясе хәбәр итте.

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