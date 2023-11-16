В Польше дикий медведь напал на активиста-эколога

В Польше 56-летний эколог подвергся нападению медведя. Такой информацией делится РИА Новости. Происшествие случилось около медвежьей берлоги, которую обнаружили в январе этого года, в окрестностях бывшего села Хульское.
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