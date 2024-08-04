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Депутат Гордумы Краснодара Андрей Анашкин поздравил с 95-летним юбилеем бывшую узницу фашистских концлагерей Марию Карабан

Депутат Гордумы Краснодара Андрей Анашкин поздравил с 95-летним юбилеем бывшую узницу фашистских концлагерей Марию Карабан

Депутат Гордумы Краснодара Андрей Анашкин поздравил с 95-летним юбилеем бывшую узницу фашистских концлагерей Марию КарабанПредседатель Комитета по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Гордумы Краснодара Андрей Анашкин поздравил с 95-летием бывшую узницу фашистского концлагеря Марию Карабан.

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