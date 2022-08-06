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Клюн завершил карьеру и стал тренером «Торонто» по развитию. Форвард набрал 1607 минут штрафа в АХЛ и боролся с алкоголизмом

Форвард Ричард Клюн завершил карьеру и стал тренером «Торонто» по развитию игроков. 35-летний форвард провел последние 7 сезонов в системе «Лифс».

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