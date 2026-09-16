Собаку с тяжелой травмой головы нашли в мусорном баке в Барнауле

Для оценки ее состояния специалисты сделали рентген В Барнауле волонтеры пытаются выяснить обстоятельства травмирования собаки, которую горожане обнаружили на дне мусорного контейнера.
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