Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 776 подписчиков

Русские в опасности, армия не успеет: Сговор Киева и Кишинёва. Наши "потеряют" 150 тысяч тонн снарядов и БК

Русские в опасности, армия не успеет: Сговор Киева и Кишинёва. Наши "потеряют" 150 тысяч тонн снарядов и БК

Судя по поступающим данным, Киев и Кишинёв пошли на откровенный сговор и используют отказ в продлении договора на поставку газа, в том числе в Молдавию, лишь как сомнительный предлог для осуществления своих бесчеловечных целей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Одна сраная руина и матрасники натворили столько бед.....имеют ли они право на существование?
Ответить
12 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Нам скорее нужно дойти до Одессы, очень жаль народ Приднестровья.
Ответить
3 час.
АХ
Александр Харченко
Ракета быстрее успеет
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх