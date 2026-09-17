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«Сталинские соколы» пилотсыз гаскәрләр бүлекчәсенә кандидатларны октябрьгә кадәр җыялар

«Сталинские соколы» пилотсыз гаскәрләр бүлекчәсенә кандидатларны октябрьгә кадәр җыялар

«Сталинские соколы» пилотсыз системалар гаскәрләре бүлекчәсенә хәрби хезмәткә кандидатлар җыю сентябрь ахырына кадәр барачак.

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