Пять шагов к богатству: советы эксперта на 2025 год Ирэн ОрлонскаяБез долгов, новые значительные приобретения, наличие лишних средств и финансовая независимость — все это достижимо и особенно важно для россиян, которые с оптимизмом смотрят в будущее.