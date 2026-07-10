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Аргументы недели

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С 1 сентября в Сочи вступает в силу закон об инклюзивном туризме

С 1 сентября в Сочи вступает в силу закон об инклюзивном туризме

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко сообщил, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу закон об инклюзивном туризме — все объекты курортной инфраструктуры должны стать доступными для маломобильных граждан.

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