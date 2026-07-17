Заявление и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги о готовности украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции является информационной игрой Киева и Запада.
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