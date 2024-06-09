UKMTO: в Аденском заливе на судне после попадания ракеты начался пожар

В Аденском заливе после попадания ракеты загорелось судно. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в своем аккаунте в соцсети X.
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