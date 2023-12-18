Российские силовики нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) найдены секретные документы СБУ. «В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации ….