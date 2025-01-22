В Челябинске троллейбус насмерть сбил пешехода

На северо-западе Челябинска троллейбус насмерть сбил пешехода на переходе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 22 января, вблизи дома №14 по Комсомольскому проспекту.