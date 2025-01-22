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РИА Новый день

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В Челябинске троллейбус насмерть сбил пешехода

В Челябинске троллейбус насмерть сбил пешехода

На северо-западе Челябинска троллейбус насмерть сбил пешехода на переходе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 22 января, вблизи дома №14 по Комсомольскому проспекту.

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