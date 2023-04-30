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ЦИК: конституционный референдум в Узбекистане состоялся, проголосовали 62,24% избирателей

ЦИК: конституционный референдум в Узбекистане состоялся, проголосовали 62,24% избирателей

Конституционный референдум в Узбекистане состоялся. Явка избирателей на 13:00 по местному времени (11:00 мск) составила 62,24 % при необходимом пороге в 50%.

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