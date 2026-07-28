5 признаков того, что вы воспитываете ребёнка правильно

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Каждому родителю знакомо чувство неуверенности: «А правильно ли я поступаю? Не слишком ли мягок или, наоборот, строг?» Есть конкретные признаки здоровых отношений с ребёнком, благодаря которым он растёт уверенным, открытым и счастливым.