В Смольном кадровые перестановки. Дмитрий Лисовец назначен советником губернатора, врио председателя комитета по здравоохранению стал Юрий Шишкин.
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В Смольном кадровые перестановки. Дмитрий Лисовец назначен советником губернатора, врио председателя комитета по здравоохранению стал Юрий Шишкин.