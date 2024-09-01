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На Украине встревожены: в Германии на выборах могут победить "друзья Путина". Киеву это не сулит ничего хорошего

На Украине встревожены: в Германии на выборах могут победить "друзья Путина". Киеву это не сулит ничего хорошего

© AP Photo / Markus Schreiber 606 прочтений 2 дня назад Если на предстоящих региональных и национальных выборах в Германии победят правые, это станет головной болью для Киева, пишет "Телеграф".

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