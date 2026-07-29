Пожар на складе Wildberries в Тюшинском поселении Рязанской области

Сотрудники логистического объекта Wildberries в Тюшевском сельском поселении эвакуированы из-за пожара, три работника из Подольска остались без документов и вещей, которые остались в раздевалке на складе.
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