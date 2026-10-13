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Царьград

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Острая почечная недостаточность и даже смерть: Какие грибы в СССР напрасно считали безвредными

Острая почечная недостаточность и даже смерть: Какие грибы в СССР напрасно считали безвредными

Какие грибы в СССР напрасно считали безвредными? Один из примеров - свинушка тонкая, которую десятилетиями собирали, жарили и заготавливали на зиму.

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