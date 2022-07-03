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Что будет с ВСУ после поражения в Лисичанске

Что будет с ВСУ после поражения в Лисичанске

Окружение украинской армии в Лисичанске — вероятно, её предпоследний крупный котёл в Донбассе. Выходов из этого положения у ВСУ практически нет Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocketКарта боевых действий на Украине Вечером 2 июля пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Лисичанске ещё остаются локальные очаги сопротивления украинских силовиков, но уже незначительные, украинские подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление.

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